Trabzon'da okullar 14 Eylül'e hazırlanıyor; bahçelerde tazyikli temizlik - Son Dakika
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Trabzon'da okullar 14 Eylül'e hazırlanıyor; bahçelerde tazyikli temizlik

Trabzon\'da okullar 14 Eylül\'e hazırlanıyor; bahçelerde tazyikli temizlik
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Trabzon'da 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul bahçelerinde kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları yapılıyor. Ekipler bahçeleri tazyikli suyla yıkayıp yabani otları temizlerken, öğrencilerin kullanacağı alanlar hijyenik hale getiriliyor.

Trabzon'da yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okulların bahçelerinde temizlik ve bakım çalışmaları sürüyor.

14 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı öncesinde, il genelindeki okulların bahçelerinde kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Okul bahçeleri tazyikli su ile yıkanarak temizlenirken, ekipler tarafından yabani otlar temizleniyor, ağaçlar budanıyor ve genel çevre düzenlemeleri yapılıyor. Büyük bir titizlikle ile gerçekleştirilen çalışmalarla öğrencilerin eğitim göreceği ve vakit geçireceği alanlar sağlıklı ve hijyenik hale getiriliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Trabzon'da okullar 14 Eylül'e hazırlanıyor; bahçelerde tazyikli temizlik - Son Dakika

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