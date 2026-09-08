Trabzon\'da okullar 14 Eylül\'e hazırlanıyor; bahçelerde tazyikli temizlik

Trabzon'da yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okulların bahçelerinde temizlik ve bakım çalışmaları sürüyor.

14 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı öncesinde, il genelindeki okulların bahçelerinde kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Okul bahçeleri tazyikli su ile yıkanarak temizlenirken, ekipler tarafından yabani otlar temizleniyor, ağaçlar budanıyor ve genel çevre düzenlemeleri yapılıyor. Büyük bir titizlikle ile gerçekleştirilen çalışmalarla öğrencilerin eğitim göreceği ve vakit geçireceği alanlar sağlıklı ve hijyenik hale getiriliyor.