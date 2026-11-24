Trabzon'da sel ve heyelan sonrası 80 ihbarın tamamına müdahale edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon Valiliği, il genelinde etkili olan yoğun yağış ve fırtınanın yol açtığı heyelan, sel ve su baskınlarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre saat 22.10 itibarıyla 80 ihbarın tamamına müdahale edilirken sahada 801 personel, 535 araç ve 100 motopomp görev yapıyor.
Trabzon Valiliği il genelinde etkili olan yoğun yağış ve fırtına nedeniyle meydana gelen heyelan, sel, su baskını ve diğer olumsuzluklara ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada "Saat 22.10 itibarıyla 80 ihbarın tamamına müdahale edilmiştir. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, AFAD, Karayolları, DSİ, İtfaiye, TİSKİ, Jandarma, Emniyet ve UMKE ekiplerimiz, 801 personel, 535 araç ve 100 motopomp ile sahada görev yapmakta, müdahale çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. Gelişmeler tüm birimlerimiz tarafından takip edilmektedir" denildi.
Kaynak: İHA
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