Elazığ'ın Palu ilçesinde trenin çarptığı inek, telef oldu.
Olay, Palu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçeden geçen demiryolu hattında bir inek raylara çıktı. Bu sırada geçiş yapan tren, hayvana çarptı. Çarpmanın etkisiyle inek telef oldu.
Bölgedeki demiryolu trafiğinde kısa süreli aksama yaşanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ
Son Dakika › Çevre › Tren İneğe Çarptı, Telef Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?