Tren İneğe Çarptı, Telef Oldu - Son Dakika
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Tren İneğe Çarptı, Telef Oldu

Tren İneğe Çarptı, Telef Oldu
08.06.2026 13:54
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Elazığ'ın Palu ilçesinde trenin çarptığı inek telef oldu, demiryolu trafiğinde aksama yaşandı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde trenin çarptığı inek, telef oldu.

Olay, Palu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçeden geçen demiryolu hattında bir inek raylara çıktı. Bu sırada geçiş yapan tren, hayvana çarptı. Çarpmanın etkisiyle inek telef oldu.

Bölgedeki demiryolu trafiğinde kısa süreli aksama yaşanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Elazığ, Ulaşım, Yaşam, Çevre, Palu, Son Dakika

Son Dakika Çevre Tren İneğe Çarptı, Telef Oldu - Son Dakika

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