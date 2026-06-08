Tren İneğe Çarptı, Telef Oldu

Elazığ'ın Palu ilçesinde trenin çarptığı inek, telef oldu.

Olay, Palu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçeden geçen demiryolu hattında bir inek raylara çıktı. Bu sırada geçiş yapan tren, hayvana çarptı. Çarpmanın etkisiyle inek telef oldu.

Bölgedeki demiryolu trafiğinde kısa süreli aksama yaşanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ