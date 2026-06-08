Ereğli'de Faciaya Neden Olan Cinayet - Son Dakika
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Ereğli'de Faciaya Neden Olan Cinayet

Ereğli\'de Faciaya Neden Olan Cinayet
08.06.2026 18:04
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Aytaç Görmez, 60 bin TL için komşusu Nuran Şenli'yi bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde etli ekmek salonu işleten Aytaç Görmez'in (40), komşusu Nuran Şenli'yi (70), 60 bin TL için öldürdüğü ortaya çıktı. Suçunu itiraf eden Görmez ile olayla bağlantısı olduğu öne sürülen Y.K. (30) ve A.B. (50), çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Yunuslu Mahallesi Eski Cezaevi Caddesi'nde oturan ve yalnız yaşayan Nuran Şenli, cuma günü sabah saatlerinde yakınları tarafından evinde kanlar içinde bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede Şenli'nin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Şenli'nin cansız bedeni otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

60 BİN TL ELE GEÇİRİLDİ

Olayın ardından çalışma başlatan polis, Şenli'nin gece saatlerinde yan binada etli ekmek salonu işleten Aytaç Görmez tarafından öldürüldüğünü saptadı. Görmez, düzenlenen operasyonla evinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramada Şenli'den zorla aldığı yaklaşık 60 bin TL ile suç aleti bıçak ele geçirdi. Araştırmasını derinleştiren polis, olayla bağlantısı olduğu öne sürülen Y.K. ve A.B.'yi gözaltına aldı. Aytaç Görmez'in yapılan sorgulamasında suçunu itiraf ettiği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

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