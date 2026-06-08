Beklenen buluşma gerçekleşti! Ahmet Nur Çebi, tarihi kulübü satın almaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Beklenen buluşma gerçekleşti! Ahmet Nur Çebi, tarihi kulübü satın almaya hazırlanıyor

Beklenen buluşma gerçekleşti! Ahmet Nur Çebi, tarihi kulübü satın almaya hazırlanıyor
08.06.2026 23:12
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Beşiktaş’ın eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi’nin, Altay'ın olası satın alma süreci kapsamında kulüp başkanı Sinan Kanlı ile bir araya geldi.

İzmir'in 112 yıllık köklü kulübü Altay’da başkan Sinan Kanlı, siyah-beyazlı kulüple yatırımcı olarak ilgilenen Eski Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile İzmir’de bir araya geldi. 

YENİ BULUŞMA BU KEZ İZMİR'DE

Daha önce iki kez İstanbul’da görüşen ikili bu defa Altay Başkanı Sinan Kanlı’nın Bornova’daki şirketinin ofisinde buluştu. Yapılan toplantıdan olumlu ya da olumsuz bir sonuç çıkmadığı ifade edilirken; Sinan Kanlı ile Ahmet Nur Çebi’nin ilerleyen süreçte tekrar bir araya geleceği bildirildi. Görüşme sonunda kısa bir bilgilendirme yapan ikili, uzun bir süreç olduğunu ve daha fazla detay görüşülmesi gerektiğini vurguladı. 

YENİDEN GÖRÜŞECEKLER

Sinan Kanlı ve Ahmet Nur Çebi ilerleyen günlerde yeniden görüşmek üzere sözleşti. Toplantıya katılanlar arasında Altay Genel Menajeri Atakan Atalay, Ahmet Nur Çebi’nin ekibinden Yavuz Engin, Ali Bayrak, Selen Ersu ve Altay Mali İşler Müdürü Seçkin Kaykı da vardı.

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Futbol, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beklenen buluşma gerçekleşti! Ahmet Nur Çebi, tarihi kulübü satın almaya hazırlanıyor - Son Dakika

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