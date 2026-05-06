TSE Kalite Kampüsü Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TSE Kalite Kampüsü Açıldı

TSE Kalite Kampüsü Açıldı
06.05.2026 02:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin sanayi standartlarını uluslararası seviyeye taşıyacak TSE Temelli Kalite Kampüsü tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'nin sanayi üretim standartlarını uluslararası seviyeye taşıyacak Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Temelli Kalite Kampüsü'nün inşasını tamamladı. Sıfır atık uyumlu, enerji verimli ve sürdürülebilir mimariye uygun inşa edilen kampüs önümüzdeki günlerde faaliyete geçecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara'nın Sincan ilçesi Temelli mevkiinde inşa ettiği TSE Temelli Kalite Kampüsü'nün yapımını tamamladı. Türkiye'nin sanayi üretim standartlarını uluslararası seviyeye taşıması ve kalite kontrol süreçlerine büyük katkı sağlayacağı planlanan kampüs, 303 bin 749 metrekarelik alanda inşa edildi. Son teknolojilerle donatılmış kampüs binası, sıfır atık uyumlu, enerji verimli ve sürdürülebilir mimariye uygun olarak akıllı bina şeklinde tasarlandı.

Kücet: "Modern standartlarda testler yapılabilecek"

TOKİ Uzmanı Furkan Kücet, proje ile ilgili şu bilgileri verdi: "Bu alan içerisinde 7 laboratuvar, 1 idari bina, 1 sosyal tesis, 1 muayene ve gözetim binası, 1 katı atık deposu, 1 gündüz bakımevi bir de 848 araçlık açık ve kapalı otopark mevcut. Bunun yanı sıra peyzaj olarak 11 bin 524 ağaç kampüs içinde yer alıyor. Kampüste Türk Standartları Enstitüsü ile koordineli olarak belirlediğimiz en modern standartlarda testlerin yapılabileceği kimya, elektroteknik, gıda, yapı, kalibrasyon, enerji ve metal laboratuvarları yer alıyor." - ANKARA

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre TSE Kalite Kampüsü Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 03:11:59. #7.12#
SON DAKİKA: TSE Kalite Kampüsü Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.