Tunca Nehri'nde Su Seviyesi Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tunca Nehri'nde Su Seviyesi Düştü

Tunca Nehri\'nde Su Seviyesi Düştü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'deki Tunca Nehri'nde sıcak havalar nedeniyle su seviyesi düştü, kuşlar kum adacıklarında dinlendi.

Edirne'den geçen Tunca Nehri'nde, hava sıcaklıklarının etkisiyle su seviyesi gözle görülür şekilde düştü. Debinin azalmasıyla nehir yatağında oluşan kum adacıkları üzerinde dinlenen kuşlar, dikkat çeken görüntüler oluşturdu.

Edirne'de etkisini artıran sıcak hava dalgasıyla birlikte termometreler 37 dereceyi gösterdi. Yağışların azalması ve yüksek sıcaklıkların etkisiyle Tunca Nehri'nde su seviyesi önemli ölçüde geriledi. Debinin düşmesi sonucu nehir yatağında çok sayıda kum adacığı oluştu.

Kuşlar serinliği nehirde aradı

Su seviyesinin çekilmesiyle ortaya çıkan kum adacıkları, kuşların uğrak noktası haline geldi. Adacıklara konan kuşlar bir yandan dinlenirken, sığ sularda su içip serinlemeye çalıştı.

Tunca Nehri'nde oluşan kum adacıkları, bölgede etkisini hissettiren kuraklık ve yağış yetersizliğinin doğal yaşama yansımalarından biri oldu. Sıcak hava dalgasının etkisiyle debinin düşmesi, yaz aylarında su kaynaklarının korunması ve tasarruflu kullanılmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Tunca Nehri, Edirne, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Tunca Nehri'nde Su Seviyesi Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maltepe’de 15 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı Maltepe'de 15 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı
Fatih’te 19 yaşındaki Ali’nin bıçakla öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı: 8 gözaltı Fatih'te 19 yaşındaki Ali'nin bıçakla öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı: 8 gözaltı
Gaziantep’te ev yangını: 1 çocuk öldü, 2 yaralı Gaziantep'te ev yangını: 1 çocuk öldü, 2 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin aileleriyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin aileleriyle görüştü
Fenerbahçe, Sturm Graz maçına hazır Taraftarlar Samandıra’yı adeta yaktı Fenerbahçe, Sturm Graz maçına hazır! Taraftarlar Samandıra'yı adeta yaktı
Cem Küçük soruşturmasında tutuklanan Tahir Sarıkaya, milyonluk para trafiğini böyle savundu: PR ve reklam Cem Küçük soruşturmasında tutuklanan Tahir Sarıkaya, milyonluk para trafiğini böyle savundu: PR ve reklam

18:52
Tüm şehir yanacak Salah’ın imza töreninin saati belli oldu
Tüm şehir yanacak! Salah'ın imza töreninin saati belli oldu
18:39
Ertuğrul Doğan’dan transfer için yeni açıklama: Omar Marmoush, Sörloth, Darwin Nunez...
Ertuğrul Doğan'dan transfer için yeni açıklama: Omar Marmoush, Sörloth, Darwin Nunez...
18:06
Akaryakıtta indirim bekleyenleri yıkan haber
Akaryakıtta indirim bekleyenleri yıkan haber
17:26
Sağlıkta yerli hamle: Milli ventilatörler 3 şehir hastanesine ulaştı
Sağlıkta yerli hamle: Milli ventilatörler 3 şehir hastanesine ulaştı
16:15
AK Partili Güler sinyali verdi Öcalan’ın çalışma koşullarına ve ziyaretlerine ilişkin düzenleme yapılabilir
AK Partili Güler sinyali verdi! Öcalan'ın çalışma koşullarına ve ziyaretlerine ilişkin düzenleme yapılabilir
15:09
12 Maddelik “Milli Dayanışma“ yasasının detayları netleşti İşte teklifin tüm maddeleri
12 Maddelik "Milli Dayanışma" yasasının detayları netleşti! İşte teklifin tüm maddeleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 19:00:33. #7.13#
SON DAKİKA: Tunca Nehri'nde Su Seviyesi Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.