Tunca Nehri\'nde Su Seviyesi Düştü

Edirne'den geçen Tunca Nehri'nde, hava sıcaklıklarının etkisiyle su seviyesi gözle görülür şekilde düştü. Debinin azalmasıyla nehir yatağında oluşan kum adacıkları üzerinde dinlenen kuşlar, dikkat çeken görüntüler oluşturdu.

Edirne'de etkisini artıran sıcak hava dalgasıyla birlikte termometreler 37 dereceyi gösterdi. Yağışların azalması ve yüksek sıcaklıkların etkisiyle Tunca Nehri'nde su seviyesi önemli ölçüde geriledi. Debinin düşmesi sonucu nehir yatağında çok sayıda kum adacığı oluştu.

Kuşlar serinliği nehirde aradı

Su seviyesinin çekilmesiyle ortaya çıkan kum adacıkları, kuşların uğrak noktası haline geldi. Adacıklara konan kuşlar bir yandan dinlenirken, sığ sularda su içip serinlemeye çalıştı.

Tunca Nehri'nde oluşan kum adacıkları, bölgede etkisini hissettiren kuraklık ve yağış yetersizliğinin doğal yaşama yansımalarından biri oldu. Sıcak hava dalgasının etkisiyle debinin düşmesi, yaz aylarında su kaynaklarının korunması ve tasarruflu kullanılmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.