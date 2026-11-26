Tunceli'de gerçekleştirilen Lider Çocuk Tarım Kampı çerçevesinde ilkokul öğrencileri, gıda üretim tesislerine giderek tarımsal üretim ile gıda işleme süreçlerini yerinde izledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca her yıl organize edilen kamp, bu yıl Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen "Uluslararası Kadın Çiftçiler Yılı" nedeniyle "Çocuk, Kadın, İklim" temasıyla yapıldı. Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen programa, Şehit Nurgül-Bayram Aladağ İlkokulu 4. sınıf öğrencileri katıldı. Öğrenciler, program çerçevesinde Simge Süt ve Süt Ürünleri Fabrikası, Munzur Unlu Mamuller Fabrikası ve Arıcılar Birliğine bağlı Bal Paketleme Tesisi'ni ziyaret etti. Teknik geziler sırasında öğrencilere tarımsal üretim, gıda işleme ve paketleme süreçlerine ilişkin bilgi verildi.

Çocuklarda doğa ve çevre bilincinin geliştirilmesi, gıda güvenliği hususunda farkındalık oluşturulması, kadın çiftçilerin üretimdeki rolünün tanıtılması ve iklim değişikliğine dikkat çekilmesi amacı taşıyan kamp, öğrencilere katılım belgeleri ve hediyelerinin verilmesiyle sona erdi.