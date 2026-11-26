Tunceli'de ilkokul öğrencileri süt, unlu mamul ve bal tesislerinde üretimi incelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Lider Çocuk Tarım Kampı'nda Tunceli'deki ilkokul öğrencileri süt, unlu mamul ve bal paketleme tesislerini gezdi. Kampın Çocuk, Kadın, İklim teması çerçevesinde öğrencilere tarımsal üretim ve gıda işleme süreçleri anlatıldı.
Tunceli'de gerçekleştirilen Lider Çocuk Tarım Kampı çerçevesinde ilkokul öğrencileri, gıda üretim tesislerine giderek tarımsal üretim ile gıda işleme süreçlerini yerinde izledi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca her yıl organize edilen kamp, bu yıl Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen "Uluslararası Kadın Çiftçiler Yılı" nedeniyle "Çocuk, Kadın, İklim" temasıyla yapıldı. Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen programa, Şehit Nurgül-Bayram Aladağ İlkokulu 4. sınıf öğrencileri katıldı. Öğrenciler, program çerçevesinde Simge Süt ve Süt Ürünleri Fabrikası, Munzur Unlu Mamuller Fabrikası ve Arıcılar Birliğine bağlı Bal Paketleme Tesisi'ni ziyaret etti. Teknik geziler sırasında öğrencilere tarımsal üretim, gıda işleme ve paketleme süreçlerine ilişkin bilgi verildi.
Çocuklarda doğa ve çevre bilincinin geliştirilmesi, gıda güvenliği hususunda farkındalık oluşturulması, kadın çiftçilerin üretimdeki rolünün tanıtılması ve iklim değişikliğine dikkat çekilmesi amacı taşıyan kamp, öğrencilere katılım belgeleri ve hediyelerinin verilmesiyle sona erdi.