Tunceli'de nesli tehlikedeki dağ keçileri yolda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tunceli'de nesli tehlikedeki dağ keçileri yolda

Tunceli\'de nesli tehlikedeki dağ keçileri yolda
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli-Ovacık yolunda nesli tükenmekte olan dağ keçileri görüntülendi ve izleyiciden kaçtı.

Tunceli'de nesli tükenme tehlikesi altındaki dağ keçileri yol kenarında görüntülendi.

Dünya Doğa Koruma Birliğince (IUCN) yayımlanan 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde yer alan dağ keçileri, Tunceli-Ovacık kara yolunda görüntülendi. Yol kenarındaki keçiler, bir süre kendilerini görüntüleyen vatandaşı izledikten sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Tunceli, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Tunceli'de nesli tehlikedeki dağ keçileri yolda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
600 metrelik uçurumda tehlikeli hasat Kilosu 15 bin liradan satılıyor 600 metrelik uçurumda tehlikeli hasat! Kilosu 15 bin liradan satılıyor
AVM tuvaletinde sabun bulamayınca aynayı yumrukladı AVM tuvaletinde sabun bulamayınca aynayı yumrukladı
Zeytinburnu’nda restorana silahlı saldırı şüphelinin 55 ayrı suç kaydı çıktı Zeytinburnu'nda restorana silahlı saldırı; şüphelinin 55 ayrı suç kaydı çıktı
Kocaeli’de Genç Kız Otomobil Çarpması Sonucu Ağır Yaralandı Kocaeli'de Genç Kız Otomobil Çarpması Sonucu Ağır Yaralandı
Hastaneden ambulansla Meclis’e mi geldi İYİ Partili Şefik Çirkin’in “hayır“ oyu için dikkat çeken iddia Hastaneden ambulansla Meclis'e mi geldi? İYİ Partili Şefik Çirkin'in "hayır" oyu için dikkat çeken iddia
Çerkezköy’de 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti Çerkezköy'de 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti

21:18
Mansur Yavaş İYİ Parti’ye mi geçiyor Açıklamalar peş peşe geldi
Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi
21:06
İYİ Parti’den istifa eden Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, AK Parti’ye katılacağını açıkladı
İYİ Parti'den istifa eden Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, AK Parti'ye katılacağını açıkladı
20:22
Darbedilen CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında ‘cinsel taciz’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı
Darbedilen CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında ‘cinsel taciz’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı
20:09
Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 37’ye yükseldi
Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 37'ye yükseldi
19:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti İmralı Heyeti: Sürecin kararlılıkla sürdürüleceği teyit edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti İmralı Heyeti: Sürecin kararlılıkla sürdürüleceği teyit edildi
19:36
İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, partisinden istifa etti
İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, partisinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 21:32:40. #7.12#
SON DAKİKA: Tunceli'de nesli tehlikedeki dağ keçileri yolda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.