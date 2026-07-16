Tunceli\'de Sincapların Sevimli Anları

Tunceli'de iki sincabın ağaç gövdesinde sevimli halleri yürekleri ısıttı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Uzunevler köyünde iki sincabın sevimli halleri vatandaş tarafından kayda alındı. Doğada gezerken ağaç gövdesinde iki sincabı fark eden vatandaş Sezer Aksöyek, cep telefonunu çıkartarak o anları kayda aldı. Ağacın gövdesinde bulunan sincapların, çevreyi merakla izledikleri görülürken sevimli hareketleri dikkat çekti. - TUNCELİ