Tunceli Kutudere\'de nesli tükenme tehlikesindeki vaşak görüntülendi

Tunceli'nin merkeze bağlı Kutudere mevkiinde vaşak görüntülendi.

Yaban hayatının dikkat çeken türlerinden biri olan ve nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan vaşak, Tunceli'nin merkeze bağlı Kutudere mevkiinde cep telefonu kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre bölgeye piknik yapmak için giden vatandaşlar, doğada karşılaştıkları vaşağı kayıt altına aldı. Bir süre bölgede dolaşan vaşak, daha sonra gözden kayboldu.