Tunceli Kutudere'de nesli tükenme tehlikesindeki vaşak görüntülendi - Son Dakika
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Tunceli Kutudere'de nesli tükenme tehlikesindeki vaşak görüntülendi

Tunceli Kutudere\'de nesli tükenme tehlikesindeki vaşak görüntülendi
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Tunceli'nin merkeze bağlı Kutudere mevkiinde piknik yapan vatandaşlar, nesli tükenme tehlikesi altında olan ve koruma altında bulunan bir vaşağı cep telefonuyla kaydetti. Bir süre bölgede dolaşan vaşak, ardından gözden kayboldu.

Tunceli'nin merkeze bağlı Kutudere mevkiinde vaşak görüntülendi.

Yaban hayatının dikkat çeken türlerinden biri olan ve nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan vaşak, Tunceli'nin merkeze bağlı Kutudere mevkiinde cep telefonu kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre bölgeye piknik yapmak için giden vatandaşlar, doğada karşılaştıkları vaşağı kayıt altına aldı. Bir süre bölgede dolaşan vaşak, daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Tunceli Kutudere'de nesli tükenme tehlikesindeki vaşak görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli Kutudere'de nesli tükenme tehlikesindeki vaşak görüntülendi - Son Dakika
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