Tunceli Pülümür'de anne ayı ve 3 yavrusu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi - Son Dakika
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Tunceli Pülümür'de anne ayı ve 3 yavrusu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

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Tunceli Pülümür\'de anne ayı ve 3 yavrusu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yolda ilerleyen bir vatandaş, yol kenarındaki anne ayı ve üç yavrusunu cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülenen anne ayı ve yavruları bir süre sonra doğal yaşam alanında gözden kayboldu.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde seyir halindeki bir vatandaş, yol kenarında bulunan anne ayı ve üç yavrusunu görüntüledi.

Edinilen bilgilere göre, Ali Hıdır Çelik aracıyla yolda ilerlediği sırada yol kenarında anne ayı ve üç yavrusunu fark etti. Çelik, cep telefonu kamerasıyla anne ayı ve yavruları görüntüledi

Doğal yaşam alanlarında görüntülenen anne ayı ve yavruları, daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İHA
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