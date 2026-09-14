Tunceli Pülümür\'de ayılar yiyecek ararken cep telefonuyla görüntülendi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde ayılar, ilçe merkezine yakın bölgede yiyecek ararken görüntülendi.

Aracıyla seyir halinde olan Sezer Aksöyek, yol kenarında yiyecek arayan ayıları fark etti. Aksöyek, cep telefonu kamerasıyla ayıların görüntülerini kaydetti.

Bir süre bölgede yiyecek arayan ayılar, daha sonra gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.