Tunceli Pülümür\'de sağanak yerini mevsimin ilk karına bıraktı, ilçe beyaza büründü

Tunceli Pülümür'de sağanak yerini mevsimin ilk karına bıraktı, ilçe beyaza büründüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış yerini kara bıraktı. Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı kentte mevsimin ilk karı yağarken ilçe beyaza büründü.
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı.
Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı Tunceli'de, kent genelinde sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Pülümür ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak yağış, yerini kara bıraktı. Yerleşim yerlerinde mevsimin ilk karı yağarken ilçe beyaza büründü.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?