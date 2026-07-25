Türkeli'de Sel Riskine Karşı Dere Islahı - Son Dakika
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Türkeli'de Sel Riskine Karşı Dere Islahı

Türkeli\'de Sel Riskine Karşı Dere Islahı
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Türkeli Çayı'nda sel ve taşkın risklerini azaltmak için ıslah ve altyapı çalışmaları sürüyor.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, muhtemel sel ve taşkın risklerini en aza indirmek amacıyla Türkeli Çayı üzerinde başlatılan dere ıslahı ve altyapı güçlendirme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmaları Sinop İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Hüsamettin Kars, AFAD İl Müdür Yardımcısı Emrah Adıslıoğlu ve DSİ 74. Şube Müdürü Göktuğ Yılmaz sahada yerinde inceledi. Heyet, yürütülen faaliyetler ve projenin son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

AFAD ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, bölgedeki taşkın risklerini azaltmak ve güvenliği artırmak amacıyla Sinop'a 9 adet ağır iş makinesi tahsis edildi. Türkeli Çayı başta olmak üzere kritik noktalarda konuşlandırılan iş makineleri ile dere yataklarında temizleme, genişletme ve tahkimat çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

Yapılan çalışmalarla birlikte, ilçedeki yerleşim yerlerinin ve tarım arazilerinin olumsuz hava koşullarında taşkın zararlarından korunması hedefleniyor. AFAD ve DSİ iş birliğiyle yürütülen projelerin, planlanan takvim doğrultusunda tamamlanacağı bildirildi.

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Türkeli'de Sel Riskine Karşı Dere Islahı - Son Dakika

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