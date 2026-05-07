Tut'taki Şelaleler Yağışlarla Canlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tut'taki Şelaleler Yağışlarla Canlandı

Tut\'taki Şelaleler Yağışlarla Canlandı
07.05.2026 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pınar Önü ve Pınar Başı şelaleleri, Adıyaman'ın Tut ilçesinde yoğun yağışlarla görüntü güzelleşti.

Adıyaman'ın Tut ilçesinin keşfedilmemiş doğal güzelliklerinden Pınar Önü ve Pınar Başı şelaleleri yoğun yağışlarla çağlayana dönüştü.

Kış mevsimin bol yağış alması nedeniyle ilkbaharda su kaynakları canlandı. Tut ilçesine bağlı Kaşlıca köyü sınırlarında yer alan ve Akdağ'dan dökülen Pınar Önü ve Pınar Başı şelalelerini besleyen kaynakların da debisinde gözle görülür artış yaşandı.

Pınar Önü Şelalesi kayalar arasından yaklaşık 50 metre yüksekten dökülerek görsel şölen sunarken, Pınar Başı şelalesi ise yaklaşık 30 metre yükseklikte çift şelale ile kendine hayran bırakıyor.

6 Şubat depremleri nedeniyle kayaların yerinden oynaması ve dağda yaşanan yıkım nedeniyle şelalelerin akım hızı ve yönü değişse de, doğaseverlere eşsiz manzara sunuyor. Bölge halkı tarafından bilinen ancak yabancılar tarafından bilinmeyen şelaleler doğaseverlerin yeni uğrak noktaların birisi olmaya aday. Şelalelerle ilgili bilgi veren Tut Kaşlıca Muhtarı Hüseyin Atalay, "Buraya bölgeden insanlar geliyor ama bizler yabancıların da gelmesini istiyoruz. Yani daha doğrusu tanıtılmadığı için ya da görünmediği için şu an Adıyaman dışında başka illerden gelen kimse yok. Şelale, yağışlarla beraber coştu ama deprem öncesinde burası daha güzeldi. Depremde şelale zarar gördü. Bu sene yağışlar da güzeldi. Suları da etkiledi. Şelalenin ve vadinin suyunu arttırdı" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Tut'taki Şelaleler Yağışlarla Canlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın’ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Mutlak butlan Türkiye’de çok partili siyasi rejimi bitirir CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Mutlak butlan Türkiye'de çok partili siyasi rejimi bitirir
Abdullah Avcı’dan net mesaj: Beni mutlu edebilecek bir göreve hazırım Abdullah Avcı'dan net mesaj: Beni mutlu edebilecek bir göreve hazırım
Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Sahneye iç çamaşırı giymeden çıkan Defne Samyeli’ye sürpriz destek Sahneye iç çamaşırı giymeden çıkan Defne Samyeli'ye sürpriz destek

12:22
Uluslararası Ulaştırma Forumu’nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
12:13
MSB: YILDIRIMHAN 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip
MSB: YILDIRIMHAN 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip
12:01
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
11:55
Alperen Şengün’e büyük ayıp Adı 1. sırada çıktı
Alperen Şengün'e büyük ayıp! Adı 1. sırada çıktı
11:34
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
11:29
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 13:04:32. #7.13#
SON DAKİKA: Tut'taki Şelaleler Yağışlarla Canlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.