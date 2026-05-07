Tut\'taki Şelaleler Yağışlarla Canlandı

Adıyaman'ın Tut ilçesinin keşfedilmemiş doğal güzelliklerinden Pınar Önü ve Pınar Başı şelaleleri yoğun yağışlarla çağlayana dönüştü.

Kış mevsimin bol yağış alması nedeniyle ilkbaharda su kaynakları canlandı. Tut ilçesine bağlı Kaşlıca köyü sınırlarında yer alan ve Akdağ'dan dökülen Pınar Önü ve Pınar Başı şelalelerini besleyen kaynakların da debisinde gözle görülür artış yaşandı.

Pınar Önü Şelalesi kayalar arasından yaklaşık 50 metre yüksekten dökülerek görsel şölen sunarken, Pınar Başı şelalesi ise yaklaşık 30 metre yükseklikte çift şelale ile kendine hayran bırakıyor.

6 Şubat depremleri nedeniyle kayaların yerinden oynaması ve dağda yaşanan yıkım nedeniyle şelalelerin akım hızı ve yönü değişse de, doğaseverlere eşsiz manzara sunuyor. Bölge halkı tarafından bilinen ancak yabancılar tarafından bilinmeyen şelaleler doğaseverlerin yeni uğrak noktaların birisi olmaya aday. Şelalelerle ilgili bilgi veren Tut Kaşlıca Muhtarı Hüseyin Atalay, "Buraya bölgeden insanlar geliyor ama bizler yabancıların da gelmesini istiyoruz. Yani daha doğrusu tanıtılmadığı için ya da görünmediği için şu an Adıyaman dışında başka illerden gelen kimse yok. Şelale, yağışlarla beraber coştu ama deprem öncesinde burası daha güzeldi. Depremde şelale zarar gördü. Bu sene yağışlar da güzeldi. Suları da etkiledi. Şelalenin ve vadinin suyunu arttırdı" diye konuştu. - ADIYAMAN