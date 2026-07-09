Başkan Sayan\'dan içme suyu müjdesi

Tutak Belediye Başkanı Fevzi Sayan'ın girişimleriyle ilçeye kazandırılan 300 ton kapasiteli içme suyu deposu düzenlenen törenle hizmete açıldı. İlçenin uzun yıllardır devam eden içme suyu sorununa çözüm sunması hedeflenen yatırım, vatandaşların hizmetine sunuldu.

Açılış programına Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Tutak Belediye Başkanı Fevzi Sayan, Tutak Kaymakamı Ahmet Coşkun, AK Parti Tutak İlçe Başkanı Mehmet Sayan, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Yaklaşık 100 yıldır içme suyu konusunda sıkıntılar yaşandığı belirtilen Tutak'ta hayata geçirilen proje kapsamında inşa edilen 300 ton kapasiteli içme suyu deposunun açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından protokol üyeleri tesiste incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tutak Belediye Başkanı Fevzi Sayan, ilçenin altyapı sorunlarının çözümü için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, hizmete alınan yatırımın vatandaşların daha sağlıklı, kaliteli ve kesintisiz içme suyuna ulaşmasına önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

İlçenin içme suyu altyapısını güçlendirecek yatırımın, Tutak'ın geleceğine yönelik önemli projelerden biri olduğu vurgulandı. - AĞRI