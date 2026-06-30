Tuzla Belediyesi'nden yaz aylarında kapsamlı ot biçme çalışması - Son Dakika
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Tuzla Belediyesi'nden yaz aylarında kapsamlı ot biçme çalışması

Tuzla Belediyesi\'nden yaz aylarında kapsamlı ot biçme çalışması
30.06.2026 12:05  Güncelleme: 12:12
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Tuzla Belediyesi, ilçe genelinde ot biçme çalışmalarını sürdürüyor. 15 Mart'ta başlayan çalışmalarda sekiz mahallede birinci tur tamamlandı, ikinci tura geçilecek. Park ve kamu alanlarında da bakım yapılıyor.

Tuzla Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü ot biçme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte çevre düzenini sağlamak, haşere oluşumunu önlemek ve muhtemel yangın risklerini en aza indirmek amacıyla sürdürülen çalışmalar, mahalle mahalle planlı şekilde gerçekleştiriliyor.

15 Mart tarihinde başlayan çalışmalar kapsamında Postane, Yayla, Cami, İstasyon, Evliya Çelebi, Mimar Sinan, Fatih ve Orta mahallelerinde birinci tur ot biçme çalışmaları tamamlandı. Mevsim şartlarına bağlı olarak yeniden uzayan otların biçimi için bu mahallelerde ikinci tur çalışmalara başlanacak. Ekipler, bugün itibarıyla ise Şifa ve Aydınlı mahallelerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Mahallelerin yanı sıra parklar, kavşaklar ve kamu kurumlarının bulunduğu alanlarda da rutin bakım ve ot biçme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. İlçe genelinde eş zamanlı yürütülen çalışmalarla hem kent estetiğinin korunması hem de vatandaşların daha temiz, düzenli ve güvenli bir çevrede yaşamalarını sağlamak hedefleniyor.

Tuzla Belediyesi, yaz boyunca ilçe genelindeki yeşil alanlarda bakım ve ot biçme çalışmalarını periyodik olarak sürdürerek Tuzla'nın her noktasını yaz mevsimine hazır hale getirmeye devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Tuzla Belediyesi'nden yaz aylarında kapsamlı ot biçme çalışması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tuzla Belediyesi'nden yaz aylarında kapsamlı ot biçme çalışması - Son Dakika
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