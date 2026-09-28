UNESCO listesindeki Selimiye Camii, parçalı dolunayla aynı karede buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

UNESCO listesindeki Selimiye Camii, parçalı dolunayla aynı karede buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UNESCO listesindeki Selimiye Camii, parçalı dolunayla aynı karede buluştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin simgesi Selimiye Camii, gece gökyüzünde beliren parçalı dolunayla aynı karede buluştu. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki caminin görkemli silueti ile dolunay, etkileyici bir manzara oluşturdu.

Edirne'nin simgesi, Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" olarak nitelendirdiği Selimiye Camii, parçalı dolunay manzarasıyla mest etti.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi cami, gece gökyüzünde beliren parçalı dolunay ile birlikte etkileyici bir görüntü oluşturdu. Selimiye Camii'nin görkemli silueti ile dolunayın aynı karede buluşması, ortaya eşsiz bir manzara çıkardı.

Kaynak: İHA
Kültür SanatDolunayEdirneKültürUnescoÇevreYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi
Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar
Salah’ı adeta boğuyorlar İşte krizin perde arkası Salah'ı adeta boğuyorlar! İşte krizin perde arkası
Milli arada düğmeye bastılar Aziz Yıldırım dediğini yaptı Milli arada düğmeye bastılar! Aziz Yıldırım dediğini yaptı
13:14
8-0’lık Fenerbahçe maçından sonrası istifa eden Özhan Pulat’ın akıbeti belli oldu
8-0'lık Fenerbahçe maçından sonrası istifa eden Özhan Pulat'ın akıbeti belli oldu
13:11
Osmaniye’de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
Osmaniye'de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
13:00
A Milli Takım’da 7 eksik İtalya maçında oynayamayacaklar
A Milli Takım'da 7 eksik! İtalya maçında oynayamayacaklar
12:49
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak İşte masadaki formül
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak! İşte masadaki formül
12:20
KKTC’de batan geminin bin metre uzağında yapılan taramada 2 naaşa ulaşıldı
KKTC'de batan geminin bin metre uzağında yapılan taramada 2 naaşa ulaşıldı
11:11
Burkina Faso lideri Traor: Casuslara idam cezası uygulanacak
Burkina Faso lideri Traoré: Casuslara idam cezası uygulanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 13:44:13. #.0.3#
SON DAKİKA: UNESCO listesindeki Selimiye Camii, parçalı dolunayla aynı karede buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei