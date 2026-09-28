UNESCO listesindeki Selimiye Camii, parçalı dolunayla aynı karede buluştu

UNESCO listesindeki Selimiye Camii, parçalı dolunayla aynı karede buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'nin simgesi Selimiye Camii, gece gökyüzünde beliren parçalı dolunayla aynı karede buluştu. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki caminin görkemli silueti ile dolunay, etkileyici bir manzara oluşturdu.
Edirne'nin simgesi, Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" olarak nitelendirdiği Selimiye Camii, parçalı dolunay manzarasıyla mest etti.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi cami, gece gökyüzünde beliren parçalı dolunay ile birlikte etkileyici bir görüntü oluşturdu. Selimiye Camii'nin görkemli silueti ile dolunayın aynı karede buluşması, ortaya eşsiz bir manzara çıkardı.
Kaynak: İHA
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