Ordu'da sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, istinat duvarı çöktü - Son Dakika
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Ordu'da sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, istinat duvarı çöktü

Ordu\'da sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, istinat duvarı çöktü
14.06.2026 13:42  Güncelleme: 13:47
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Ordu'nun Ünye ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı, bazı iş yerleri ve evleri su bastı. Ayrıca 4 katlı bir binanın istinat duvarı çöktü. Ekipler su tahliye çalışmalarına devam ediyor.

Ordu'nun Ünye ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışta cadde ve sokaklar su altında kalırken, bazı iş yerlerini ve evleri su bastı. İlçede bir binanın istinat duvarı da çöktü.

Ünye'de sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle birçok noktada su birikintileri oluştu. Özellikle Çınarlık, Kaledere, Fevzi Çakmak ve Saraçlı mahallelerinde yağışın etkisi yoğun şekilde hissedildi. Caddeler göle dönerken, bazı iş yerlerini su bastı. Yağış nedeniyle giriş katlarda bulunan bazı evlerde de su baskınları meydana geldi. İhbarlar üzerine bölgeye sevk edilen Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) ekipleri, vidanjörlerle su tahliye çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, su baskınlarının yaşandığı noktalarda vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için çalışma yaptı.

4 katlı binanın istinat duvarı çöktü

Öte yandan Saraçlı Mahallesi Menteşe Sokak'ta 4 katlı bir binanın istinat duvarı, aşırı yağış nedeniyle çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, çevrede inceleme başlatıldı. İstinat duvarının yıkıldığı binada oturan Azmi Uçur, "Üst tarafta çektiğimiz istinat duvarı çöktü. Duvarımız tuğladan olduğu için yağmurdan dolayı göçtü. Polisler geldi, inceleme yaptılar. Şu anda bize bir şey demediler. Yukarıdaki binada dört hane, bizim binada ise beş hane var" dedi.

Bölgede yağış devam ediyor. - ORDU

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Hava Durumu, Doğal Afet, 3. Sayfa, Güvenlik, Emlak, Yaşam, Çevre, Ünye, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Çevre Ordu'da sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, istinat duvarı çöktü - Son Dakika

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