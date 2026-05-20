Uşak Belediyesi'nden Kurban Bayramı öncesi çevre dostu uygulama: Sakatat çukurları hizmete sunuldu
Uşak Belediyesi'nden Kurban Bayramı öncesi çevre dostu uygulama: Sakatat çukurları hizmete sunuldu

20.05.2026 18:13
Uşak Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde çevre kirliliği, kötü kokular ve bulaşıcı hastalıkları önlemek amacıyla kent genelinde sakatat ve hayvan atıkları için özel bertaraf çukurları oluşturdu. Vatandaşlar, belirlenen noktalardaki çukurlara atıklarını bırakabilecek.

Kurban Bayramı öncesinde çevre kirliliğini, kötü kokuları ve bulaşıcı hastalık risklerini önlemek amacıyla harekete geçen Uşak Belediyesi, kent genelinde belirlenen noktalarda sakatat ve hayvan atıkları için özel bertaraf çukurları oluşturdu.

Uşak Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde çevre sağlığını korumaya yönelik önemli bir uygulamayı hayata geçirdi. Belediye tarafından kent genelinde belirlenen noktalarda, kurban kesimi sonrası ortaya çıkacak sakatat ve hayvan atıklarının kontrollü şekilde bertaraf edilmesi amacıyla özel atık çukurları vatandaşların kullanımına sunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamada, uygulamayla birlikte bayram süresince çevre kirliliğinin, kötü kokuların ve kist hidatik gibi bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Vatandaşların kurbanlık hayvanlardan kalan sakatat ve diğer atıkları belirlenen çukurlara bırakabilecekleri ifade edilirken, atık çukurlarının bulunduğu noktalar ise Gediz Uluyolu Hafriyat Döküm Sahası (Hayvan Barınağı üstü), Bölme Piknik Alanı giriş kapısı karşısı, Muharremşah Mahallesi İspiroğlu Çiftliği mevkii ve Yeşil Karağaç Mahallesi olarak belirlendi.

Belediye yetkilileri, çukurların yalnızca belirlenen alanlarda kullanılmasını ve vatandaşların çevre temizliği konusunda hassasiyet göstermesini istedi.

Ayrıca kurban kesimi, atık bertarafı ve çukurların kullanımıyla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların, ALO 153 Çağrı Merkezi üzerinden destek alabileceği bildirildi. - UŞAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Sağlık, Yaşam, Çevre, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
