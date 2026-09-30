Uşak'ta 1 Ocak 2025'ten bu yana 1233 sahipsiz sokak köpeği sahiplendirildi

Uşak'ta sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 1233 köpeğin sahiplendirildiği bildirildi.

Uşak Valiliğince yapılan açıklamada, belediyeler ve İl Özel İdaresi tarafından kent genelinde sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Çalışmalar kapsamında 1 Ocak 2025 tarihinden bu yana 9 bin 814 sahipsiz sokak köpeğinin toplandığı aktarılan açıklamada, hayvanların kısırlaştırma, aşılama ve sahiplendirme işlemlerinin gerçekleştirildiği ifade edildi.

Uşak Valiliğince yapılan açıklamada, "İlimizde sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili olarak belediyeler ve İl Özel İdaresi tarafından toplama işlemleri yapılmaktadır. 01/01/2025 tarihinden bu güne kadar 4 bin 542'si İl Özel İdaresi, 5 bin 272'si belediyeler tarafından olmak üzere toplam 9 bin 814 sahipsiz sokak köpeği toplanmıştır. Toplanan hayvanlardan 4 bin 942'si kısırlaştırılarak aşılanmış, 1 bin 233 adedi de sahiplendirilmiştir. 2 bin 878 adedi de Uşak Belediyesi doğal yaşam alanında bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.