Uşak'ta 1 Ocak 2025'ten bu yana 1233 sahipsiz sokak köpeği sahiplendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uşak'ta 1 Ocak 2025'ten bu yana 1233 sahipsiz sokak köpeği sahiplendirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak Valiliğine göre, kent genelinde sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarda 1 Ocak 2025'ten bu yana 9 bin 814 köpek toplandı. Toplanan hayvanlardan 4 bin 942'si kısırlaştırılıp aşılandı, 1233'ü sahiplendirildi.

Uşak'ta sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 1233 köpeğin sahiplendirildiği bildirildi.

Uşak Valiliğince yapılan açıklamada, belediyeler ve İl Özel İdaresi tarafından kent genelinde sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Çalışmalar kapsamında 1 Ocak 2025 tarihinden bu yana 9 bin 814 sahipsiz sokak köpeğinin toplandığı aktarılan açıklamada, hayvanların kısırlaştırma, aşılama ve sahiplendirme işlemlerinin gerçekleştirildiği ifade edildi.

Uşak Valiliğince yapılan açıklamada, "İlimizde sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili olarak belediyeler ve İl Özel İdaresi tarafından toplama işlemleri yapılmaktadır. 01/01/2025 tarihinden bu güne kadar 4 bin 542'si İl Özel İdaresi, 5 bin 272'si belediyeler tarafından olmak üzere toplam 9 bin 814 sahipsiz sokak köpeği toplanmıştır. Toplanan hayvanlardan 4 bin 942'si kısırlaştırılarak aşılanmış, 1 bin 233 adedi de sahiplendirilmiştir. 2 bin 878 adedi de Uşak Belediyesi doğal yaşam alanında bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerHayvan HaklarıSokak KöpeğiGüncelYaşamÇevreUşakSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erman Toroğlu’ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler Erman Toroğlu'ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Doğubayazıt’taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı Doğubayazıt'taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı
Türk futbolunda ortalık yangın yeri Emniyet, VAR odasına girdi Türk futbolunda ortalık yangın yeri! Emniyet, VAR odasına girdi
Dilan Polat gözaltına alındı İfade sırasında fenalaştı Dilan Polat gözaltına alındı! İfade sırasında fenalaştı
İsrail’e giden uçakta infial yaratacak görüntü Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış İsrail'e giden uçakta infial yaratacak görüntü! Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış
17:49
’’Hakemler Dosyası’’ soruşturmasında şoke eden dijital bulgu
''Hakemler Dosyası'' soruşturmasında şoke eden dijital bulgu
16:59
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı
16:57
CHP İstanbul’da 3 ilçenin belediye başkanını ihraç etti
CHP İstanbul'da 3 ilçenin belediye başkanını ihraç etti
16:55
Dilan Polat adli kontrolle serbest bırakıldı
Dilan Polat adli kontrolle serbest bırakıldı
16:44
Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL’yi iade etti mi Ünlü gazeteci açıkladı
Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL'yi iade etti mi? Ünlü gazeteci açıkladı
16:44
İşte İsrail’e giden yolcu uçağında yaşananlar: Pilotu bıçaklayıp uçağı düşürmeye çalıştı
İşte İsrail'e giden yolcu uçağında yaşananlar: Pilotu bıçaklayıp uçağı düşürmeye çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 18:03:57. #.0.2#
SON DAKİKA: Uşak'ta 1 Ocak 2025'ten bu yana 1233 sahipsiz sokak köpeği sahiplendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei