Uşak’ta yere çöp atanlara ceza dönemi başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uşak’ta yere çöp atanlara ceza dönemi başlıyor

Uşak’ta yere çöp atanlara ceza dönemi başlıyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak Belediyesi, ortak yaşam alanlarının temizliği için denetimleri artırdı. Çevreyi kirletenlere 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası kesilecek. Amaç, ceza değil temiz bir kent kültürü oluşturmak.

Uşak Belediyesi, ortak yaşam alanlarının temizliğine sahip çıkmaları ve çöplerini çöp kutularına atmaları konusunda vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı. Kent genelinde çevre temizliğini korumak amacıyla denetimlerin artacağını belirten yetkililer, yeni uygulamayla birlikte çevreyi kirleten kişiler hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41. maddesi kapsamında idari para cezası uygulayacak.

Temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir kent hedefiyle çalışmalarını sürdüren Uşak Belediyesi, çevre temizliğinde yalnızca temizlik hizmetlerinin artırılmasının yeterli olmadığını, vatandaşların da ortak yaşam alanlarına karşı sorumluluk taşıması gerektiğini vurguluyor.

Kanuna göre "Cadde, sokak, meydan, park, yeşil alan, durak ve belediyenin sorumluluğundaki tüm ortak kullanım alanlarında sigara izmariti, çekirdek kabuğu, ambalaj, pet şişe, kağıt, sakız ve benzeri her türlü atığın yere atılmasının yasak olduğunu hatırlatan yetkililer; ilgili saha personeliyle kent genelinde denetimleri artırdıklarını, kanuna uymayan kişiler hakkında bundan böyle gerekli işlemlerin uygulanmaya başlayacağını kaydediyor.

Uygulamanın amacının ise vatandaşa ceza kesmek olmadığı; tüm vatandaşlarda ortak bir temizlik bilinci oluşturmak ve böylece çevre kirliliğinin önüne geçmek olduğu ifade edildi.

Uşak Belediyesi'nden yapılan bilgilendirmede sokakların, parkların ve meydanların hepimizin ortak yaşam alanları olduğu belirtilerek; "Temiz bir kent oluşturmak yalnızca belediyenin çalışmasıyla değil, tüm vatandaşlarımızın ortak sorumluluğuyla mümkündür. Bu nedenle çevreyi kirleten davranışlara karşı denetimlerimizi artırıyoruz. Amacımız ceza uygulamak değil, cezaya ihtiyaç duyulmayan temiz bir kent kültürü oluşturmak. Tüm vatandaşlarımızın hakkını korumak ve çevremizi temiz tutabilmek adına, kurallara uymayanlar ve çevreyi kirletenler hakkında gerekli işlemler titizlikle uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Belediye, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Uşak, Son Dakika

Son Dakika Çevre Uşak’ta yere çöp atanlara ceza dönemi başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, koltuğunu bırakıp Formula 1’de foto muhabiri oldu Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, koltuğunu bırakıp Formula 1'de foto muhabiri oldu
Marmaris’te ormana sigara izmariti atan sürücüyü güvenlik kamerası yakalattı Marmaris’te ormana sigara izmariti atan sürücüyü güvenlik kamerası yakalattı
İsrailli Bakan Ben-Gvir bu kez Trump’ı hedef aldı İsrailli Bakan Ben-Gvir bu kez Trump'ı hedef aldı
CHP’den bölünme sonrası ilk ziyaret: Meclis düzeni sil baştan CHP'den bölünme sonrası ilk ziyaret: Meclis düzeni sil baştan
Şanlıurfa’da kavurucu sıcak: 48 derece Şanlıurfa’da kavurucu sıcak: 48 derece
Husiler, Arabistan ekonomisinin can damarlarını vurdu Husiler, Arabistan ekonomisinin can damarlarını vurdu

14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ahbap’taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahbap'taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...
14:08
Özel’den milletvekillerine talimat: Bu konuda espri bile yapmayın
Özel'den milletvekillerine talimat: Bu konuda espri bile yapmayın
13:30
Apple milyonlarca dolarlık kripto dolandırıcılığında suçlanıyor
Apple milyonlarca dolarlık kripto dolandırıcılığında suçlanıyor
13:22
Yapay zekâ paniği çip devlerini vurdu Dünyanın en değerli şirketi değişti
Yapay zekâ paniği çip devlerini vurdu! Dünyanın en değerli şirketi değişti
12:54
Ankara’yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
Ankara'yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
12:11
CHP mi YENİ Parti mi Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 14:39:31. #.0.3#
SON DAKİKA: Uşak’ta yere çöp atanlara ceza dönemi başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.