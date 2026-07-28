Uşak’ta yere çöp atanlara ceza dönemi başlıyor

Uşak Belediyesi, ortak yaşam alanlarının temizliğine sahip çıkmaları ve çöplerini çöp kutularına atmaları konusunda vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı. Kent genelinde çevre temizliğini korumak amacıyla denetimlerin artacağını belirten yetkililer, yeni uygulamayla birlikte çevreyi kirleten kişiler hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41. maddesi kapsamında idari para cezası uygulayacak.

Temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir kent hedefiyle çalışmalarını sürdüren Uşak Belediyesi, çevre temizliğinde yalnızca temizlik hizmetlerinin artırılmasının yeterli olmadığını, vatandaşların da ortak yaşam alanlarına karşı sorumluluk taşıması gerektiğini vurguluyor.

Kanuna göre "Cadde, sokak, meydan, park, yeşil alan, durak ve belediyenin sorumluluğundaki tüm ortak kullanım alanlarında sigara izmariti, çekirdek kabuğu, ambalaj, pet şişe, kağıt, sakız ve benzeri her türlü atığın yere atılmasının yasak olduğunu hatırlatan yetkililer; ilgili saha personeliyle kent genelinde denetimleri artırdıklarını, kanuna uymayan kişiler hakkında bundan böyle gerekli işlemlerin uygulanmaya başlayacağını kaydediyor.

Uygulamanın amacının ise vatandaşa ceza kesmek olmadığı; tüm vatandaşlarda ortak bir temizlik bilinci oluşturmak ve böylece çevre kirliliğinin önüne geçmek olduğu ifade edildi.

Uşak Belediyesi'nden yapılan bilgilendirmede sokakların, parkların ve meydanların hepimizin ortak yaşam alanları olduğu belirtilerek; "Temiz bir kent oluşturmak yalnızca belediyenin çalışmasıyla değil, tüm vatandaşlarımızın ortak sorumluluğuyla mümkündür. Bu nedenle çevreyi kirleten davranışlara karşı denetimlerimizi artırıyoruz. Amacımız ceza uygulamak değil, cezaya ihtiyaç duyulmayan temiz bir kent kültürü oluşturmak. Tüm vatandaşlarımızın hakkını korumak ve çevremizi temiz tutabilmek adına, kurallara uymayanlar ve çevreyi kirletenler hakkında gerekli işlemler titizlikle uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.