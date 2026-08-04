Uşak Belediyesi metruk binaların yıkımını sürdürüyor

Uşak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk yapıların yıkım çalışmalarını kontrollü şekilde sürdürüyor.

Uşak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Kent genelinde tespit edilen kullanılmayan ve güvenlik riski oluşturan metruk binalar, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından kontrollü olarak yıkılıyor.

Belediye ekipleri, yıkım çalışmalarının hem vatandaşların güvenliğini sağlamak hem de çevre düzenini iyileştirmek amacıyla planlı şekilde devam ettiğini belirtti.