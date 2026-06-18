Uşak Valiliği'nden Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika
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Uşak Valiliği'nden Sağanak Yağış Uyarısı

Uşak Valiliği\'nden Sağanak Yağış Uyarısı
18.06.2026 10:31
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Uşak Valiliği, 18 Haziran'da kuvvetli sağanak yağışlar için vatandaşları uyardı.

Uşak Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 18 Haziran Perşembe günü başlayacak kuvvetli sağanak yağışlara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Uşak Valiliğince sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak çevrelerinde etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat çekildi. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, 18.06.2026 Perşembe günü bölgemizde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli'de, yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Uşak Valiliği'nden Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika

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