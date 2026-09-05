Üzümlü Kaymakamı Hökelekli, Denizdamı ve Çadırtepe köylerini ziyaret etti

Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, ilçeye bağlı Denizdamı ve Çadırtepe köylerini ziyaret etti.

Köy ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelen Hökelekli, köylerin genel durumu hakkında bilgi aldı.

Vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinleyen Hökelekli, köy sakinlerinin görüş ve önerilerini de değerlendirdi.

Ziyaretlerde köylerde yürütülen çalışmalar ve vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik yapılabilecekler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.