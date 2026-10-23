Üzümlü Kaymakamı, Pelitli\'de asfalt ve sel bölgesindeki demir yolu işlerini inceledi

Üzümlü Kaymakamı, Pelitli'de asfalt ve sel bölgesindeki demir yolu işlerini incelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, Pelitli'deki asfalt çalışmalarını ve Sansa Deresi'nde sel nedeniyle demir yolu hattındaki çalışmaları inceledi. Hökelekli, yetkililerden bilgi alarak selin etkilerinin giderilmesi ve ulaşımın yeniden sağlanması çalışmalarını değerlendirdi.
Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, ilçede devam eden asfalt çalışmalarını ve sel nedeniyle demir yolu hattında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
Kaymakam Hökelekli, İl Genel Meclisi Üyesi Şeref Oruç ile Pelitli köyünde devam eden asfalt çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Hökelekli, daha sonra Sansa Deresi mevkisinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle Devlet Demiryollarına ait demir yolu hattına düşen toprak yığınının kaldırılması ve ulaşımın yeniden sağlanması amacıyla yürütülen çalışmaları inceledi.
Yetkililerden çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi alan Hökelekli, selin etkilerinin giderilmesi ve demir yolu ulaşımının güvenli şekilde yeniden sağlanmasına yönelik çalışmaları değerlendirdi.
Kaynak: İHA
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