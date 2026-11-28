Uzunköprü'de gece başlayan yağış sabah saatlerinde de devam ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden yağmur, sabah saatlerinde de etkili oldu. İlçede cadde ve sokaklar ıslanırken vatandaşlar güne yağmurlu havayla başladı ve yağışın gün içinde de sürmesi bekleniyor.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan yağmur yağışı, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.
Gece boyunca aralıklarla devam eden yağış nedeniyle ilçe genelinde cadde ve sokaklar ıslanırken, vatandaşlar güne yağmurlu havayla başladı.
Yağışlı havanın ilçede gün içerisinde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Kaynak: İHA
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