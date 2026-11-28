Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan yağmur yağışı, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Gece boyunca aralıklarla devam eden yağış nedeniyle ilçe genelinde cadde ve sokaklar ıslanırken, vatandaşlar güne yağmurlu havayla başladı.

Yağışlı havanın ilçede gün içerisinde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.