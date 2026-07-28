Vali Aydoğdu, Konakbaşı Köyü\'nü Ziyaret Etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat ile birlikte Konakbaşı köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Köy Muhtarı Uğurbek Önateş ve köy sakinleriyle sohbet eden Vali Aydoğdu, bölgede yürütülen tarım ve hayvancılık faaliyetlerine ilişkin talepleri dinledi. Ziyarette ayrıca köyde yaşanan şebeke ve telefon kapsama alanı sorunları ile gençlerin faydalanabileceği sosyal tesislerin faaliyete geçirilmesine yönelik ihtiyaçlar da gündeme geldi.

Vali Aydoğdu, iletilen sorunların çözümü için ilgili kurum amirlerine gerekli talimatları verirken, vatandaşlardan gelen tüm taleplerin yakından takip edileceğini belirtti.

"Köylerimizin gelişimi ve vatandaşlarımızın huzuru için ne gerekiyorsa yapacağız." diyen Vali Hamza Aydoğdu, kırsalda yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.