Vali Aydoğdu Ortayurt Köyü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika
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Vali Aydoğdu Ortayurt Köyü'nü Ziyaret Etti

Vali Aydoğdu Ortayurt Köyü\'nü Ziyaret Etti
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Erzincan Valisi, köyde kayısı üretimi ve tarımsal sorunları değerlendirerek talepleri dinledi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, merkez Ortayurt köyünü ziyaret ederek köy sakinleriyle bir araya geldi. Ziyarette kayısı üretimi, çiftçilerin yaşadığı sorunlar ve tarımsal faaliyetlere ilişkin talepler değerlendirildi.

Vali Hamza Aydoğdu'ya ziyaretinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat ile kurum amirleri eşlik etti. Köy Muhtarı Mustafa Aktepe ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Aydoğdu, köyde yürütülen kayısı yetiştiriciliği ile üreticilerin karşılaştığı sorunlar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında arazi yollarının iyileştirilmesi, yabani hayvanların tarım ürünlerine verdiği zararların önlenmesi ve hububat alım süreçlerinin aksamadan yürütülmesine yönelik talepler ele alındı. Vali Aydoğdu, iletilen konuların çözümü için ilgili birim amirlerine gerekli talimatları verdi.

Üreticilerin emeğinin büyük değer taşıdığını belirten Vali Aydoğdu, köy sakinlerinin taleplerinin yakından takip edileceğini ifade ederek, vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak hizmetlerin sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: İHA

Erzincan Valiliği, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Vali Aydoğdu Ortayurt Köyü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vali Aydoğdu Ortayurt Köyü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika
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