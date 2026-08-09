Palandöken’in orman varlığına inceleme - Son Dakika
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Palandöken’in orman varlığına inceleme

Palandöken’in orman varlığına inceleme
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Erzurum Valisi Aydın Baruş, Palandöken Yangın İlk Müdahale Ekip Binası'nı ziyaret ederek ormancılık, ekoturizm, ağaçlandırma ve bakım çalışmalarını yerinde inceledi. Abdurrahman Gazi Ekoturizm Alanı'ndaki 133 hektarda 199 bin fidanın gelişimi değerlendirilirken, 2026'da 89 hektar yeni ağaçlandırma sahası planlanıyor.

Vali Aydın Baruş, Palandöken Yangın İlk Müdahale Ekip Binasını ziyaret etti, Erzurum'da sürdürülen ormancılık, ekoturizm, ağaçlandırma ve bakım çalışmalarının yürütüldüğü sahalarda incelemelerde bulundu.

Vali Baruş'u, Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt ve teknik ekip karşıladı. Bölge Müdürü Serkan Karakurt tarafından, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler ve yürütülen çalışmalar hakkında Vali Aydın Baruş'a bilgi verildi. Saha ziyaretleri kapsamında mevcut çalışmalar yerinde değerlendirilirken, yürütülen ağaçlandırma projeleri hakkında teknik ekipten detaylı bilgiler alındı.

133 hektarlık alanda 199 bin ağaç dikildi

Abdurrahman Gazi Ekoturizm Alanı'nda; 193 hektarlık sahada yer alan yürüyüş ve bisiklet parkurları, seyir terası, dinlenme alanları ve doğa turizmine yönelik çalışmalar incelendi. Vali Baruş'a bölgenin flora ve faunası hakkında da bilgi verildi. Üretim ve bakım alanında, ormanların sağlıklı gelişimi ve yangınlara karşı daha dirençli hale getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Teknik ekip tarafından üretim ve ORKOD uygulamaları hakkında uygulamalı bilgiler aktarıldı. Orman zararlılarıyla mücadele sahasında ise sarıçam gençliklerinde görülen Çam Sürgün Bükücüsü (Rhyacionia buoliana) ve İnce Dal Kabuk Böceği (Pityogenes bistridentatus) zararlılarına karşı yürütülen izleme ve mücadele çalışmaları yerinde incelendi. Abdurrahman Gazi Mevkii Ağaçlandırma Projesi kapsamında, 2017 yılında tesis edilen yaklaşık 133 hektarlık alanda bugüne kadar dikilen 199 bin sarıçam ve huş fidanının gelişimi değerlendirildi.

89 hektarlık yeni ağaçlandırma sahası

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında tesis edilen Palandöken Kayak Merkezi Ağaçlandırma Projesi hakkında da bilgi alan Vali Aydın Baruş, 176,59 hektarlık alanda yürütülen ağaçlandırma faaliyetlerini yerinde inceledi. Ayrıca 2026 yılında "Uzlaştırma Ormanı" olarak planlanan yeni çalışmalar hakkında bilgi aldı. Palandöken Kayak Merkezi'nde 2026 yılı içerisinde tesis edilmesi planlanan 89 hektarlık yeni ağaçlandırma sahasında yürütülen proje hazırlıkları da yerinde değerlendirildi. Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, sürdürülebilir ormancılık anlayışı doğrultusunda ağaçlandırma, bakım, ekoturizm ve doğa koruma çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Vali Aydın Baruş ise Erzurum'un orman varlığının korunması ve geliştirilmesi, doğal alanların gelecek nesillere aktarılması ve şehrimizin daha yeşil bir çevreye kavuşması amacıyla yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçen Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü personeline ve teknik ekibe teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Palandöken’in orman varlığına inceleme - Son Dakika

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