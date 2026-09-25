Vali Baruş, Tekman ziyaretinde Hınıs-Tekman yol çalışmalarını inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Baruş, Tekman ziyaretinde Hınıs-Tekman yol çalışmalarını inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vali Baruş, Tekman ziyaretinde Hınıs-Tekman yol çalışmalarını inceledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Aydın Baruş, Hınıs-Tekman alternatif yolundaki yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Tekman ziyaretinde Kaymakam Hüseyin Demirkol'dan brifing alan Baruş, esnaf ve vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Vali Aydın Baruş, Hınıs-Tekman Relokasyon Yolu (Alternatif Yol) Çatkale istikametinde devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Aydın Baruş, projenin ilçeler arasındaki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesine sağlayacağı katkılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vali Aydın Baruş, Tekman ilçesini ziyaret etti. Tekman'da Kaymakam Hüseyin Demirkol ve kurum amirleri tarafından karşılanan Vali Aydın Baruş, Kaymakam Demirkol'dan ilçenin genel durumu, yürütülen çalışmalar ve kamu hizmetleri hakkında brifing aldı. Vali Aydın Baruş, Tekman'da gerçekleştirilen çalışmalar ve ilçenin ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vali Baruş, Tekman ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafla ve vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinleyen Vali Aydın Baruş, kendilerine hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerAydın BaruşGüncelÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırıkhan’da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu Kırıkhan'da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu
Rostov’da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi Rostov'da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi
Manisa’da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu Manisa'da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu
Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
Galatasaray’da Okan Buruk kararı Dursun Özbek canlı yayında duyurdu Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
Yemen’de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan’dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti Yemen'de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan'dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti
17:08
Kılıçdaroğlu’ndan milli duruş Erdoğan’a destek verip Netanyahu’ya saydırdı
Kılıçdaroğlu'ndan milli duruş! Erdoğan'a destek verip Netanyahu'ya saydırdı
17:02
İlkay Gündoğan’ın ailesine AVM’de çirkin sözler Oğlu ağladı
İlkay Gündoğan'ın ailesine AVM'de çirkin sözler! Oğlu ağladı
16:41
AYM önündeki eylemde acı olay Emekli polis “geçinemiyorum“ diyerek...
AYM önündeki eylemde acı olay! Emekli polis "geçinemiyorum" diyerek...
16:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açıkça soruldu: Türk ordusu Yemen’e müdahale edecek mi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıkça soruldu: Türk ordusu Yemen'e müdahale edecek mi?
16:02
Dev maç için bomba skor tahmini Gerçekleşirse aylarca konuşulur
Dev maç için bomba skor tahmini! Gerçekleşirse aylarca konuşulur
15:20
Tarih de belli gibi Türkiye’de slim sigaraların satışı yasaklanıyor
Tarih de belli gibi! Türkiye'de slim sigaraların satışı yasaklanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 17:19:42. #.0.2#
SON DAKİKA: Vali Baruş, Tekman ziyaretinde Hınıs-Tekman yol çalışmalarını inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei