Vali Baruş, Tortum ve Uzundere'de
Vali Baruş, Tortum ve Uzundere'de

24.05.2026 09:31  Güncelleme: 09:33
Vali Aydın Baruş, ilçe programları kapsamında Tortum ve Uzundere ilçelerini ziyaret ederek kamu hizmetleri ve yatırımlar hakkında brifing aldı.

İlk olarak Tortum Kaymakamı Hakan Başoğlu ve kurum amirleri tarafından karşılanan Vali Baruş, Kaymakamlık Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından ilçede yürütülen çalışmalar hakkında Kaymakam Başoğlu'ndan brifing aldı. Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında kamu hizmetleri, devam eden yatırımlar ve ilçenin ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Daha sonra Tortum Belediyesini ziyaret eden Vali Aydın Baruş, Belediye Başkanı Muammer Yiğider tarafından karşılandı ve ilçede yürütülen çalışmalar hakkında kısa bir brifing aldı. Gerçekleştirilen görüşmede, Tortum'un gelişimine yönelik devam eden yatırımlar ve planlanan projeler değerlendirildi. Vali Baruş, Tortum ilçesi programı kapsamında Tortum İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti. İlçe Emniyet Amirliğinde görev yapan personelle bir araya gelen Vali Baruş, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak görevlerinde kolaylıklar diledi.

Vali Aydın Baruş, ilçe programları kapsamında Tortum ziyaretinin ardından Uzundere ilçesine geçti. Uzundere Kaymakamı Muhammed Taha Canpolat ve kurum yetkilileri tarafından karşılanan Vali Baruş, Kaymakam Canpolat'tan ilçede yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı. Gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında kamu hizmetleri, devam eden yatırımlar ve ilçenin öncelikli ihtiyaçları ele alındı. Vali Aydın Baruş, Uzundere ilçesinde gerçekleştirdiği program kapsamında Uzundere Belediyesini de ziyaret etti. Belediye Başkanı M. Halis Özsoy ve belediye personeli tarafından karşılanan Vali Baruş, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gerçekleştirilen ziyarette ilçenin gelişimine yönelik projeler, devam eden yatırımlar ve belediye hizmetleri değerlendirildi - ERZURUM

Kaynak: İHA

