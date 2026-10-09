Vali Özarslan, Sinop'ta yüzde 70'i tamamlanan Osmaniye Orman Parkı'nı inceledi - Son Dakika
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Vali Özarslan, Sinop'ta yüzde 70'i tamamlanan Osmaniye Orman Parkı'nı inceledi

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Vali Özarslan, Sinop\'ta yüzde 70\'i tamamlanan Osmaniye Orman Parkı\'nı inceledi
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Sinop'un Osmaniye Mahallesi Tefnelik mevkisinde Sinop Orman Bölge Müdürlüğünce yürütülen 3 hektarlık Osmaniye Orman Parkı'nda çalışmalar yüzde 70 seviyesine ulaştı. Vali Mustafa Özarslan projeyi yerinde inceledi; projenin Nisan 2027'de hizmete açılması planlanıyor.

Sinop'un Osmaniye Mahallesi Tefnelik mevkisinde yapımı devam eden 3 hektarlık Osmaniye Orman Parkı projesinde çalışmalar yüzde 70 seviyesine ulaştı.

Proje kapsamında alanın güvenliği için tel ihata çalışmaları tamamlandı. Giriş kulübesi, büfe, mescit, tuvalet, çocuk oyun alanı, 5 kameriye ve 20'den fazla üstü kapalı piknik masasının zemin betonları döküldü.

Büfe, mescit ve tuvalet yapılarının inşaatları devam ederken, 5 kameriyenin imalatı da sürüyor. Kameriyeler, çeşmeler, barbeküler ve piknik masalarının tamamlanmasının ardından yürüyüş yolları ve çevre düzenleme çalışmalarına geçilecek.

Nisan 2027'de hizmete açılması planlanan Osmaniye Orman Parkı'nın, vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirebileceği, aileleriyle birlikte dinlenebileceği yeni bir sosyal yaşam alanı olarak Sinop'a değer katması hedefleniyor.

Vali Mustafa Özarslan, 3 hektarlık alan üzerinde Sinop Orman Bölge Müdürlüğünce yürütülen projeyi yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: İHA
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