Vali Şahin, Manavgat Boğaz Sahili\'nde kum hırsızlığına acil kamera takılmasını istedi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde son günlerde sık sık 'kum hırsızlığı' ile gündeme gelen Ulualan mevkii Boğaz Sahili için Antalya Valisi Hulusi Şahin'den 'Acilen kamera takın' talimatı geldi.

Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında, Dünya Temizlik Günü dolayısıyla Manavgat Ulualan Sahili'nde kıyı temizliği etkinliği gerçekleştirildi. Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi, DenizTemiz Derneği/TURMEPA ve Manavgat Belediyesi iş birliğinde Manavgat Ulualan Boğaz-Mendirek mevkiinde düzenlenen çevre temizliği etkinliğine katılan Antalya Valisi Hulusi Şahin, bölgenin son günlerde kum hırsızlığıyla gündeme geldiğine dikkat çekti.

Bölgeye kamera güvenlik kamerası takılması talimatı veren Şahin, "Jandarmamız kum hırsızlarıyla elinden gelen mücadeleyi yapıyor. Önceki gün de kum hırsızları yakalandı. Bölgede daha etkin mücadele yapılabilmesi için bu bölgeye kamera takmamız gerekiyor. Böylelikle plakalar ve şahıslar görülebilecek, illegal işlerin önüne daha kolay geçilebilecektir. Kameralar güvenlik güçlerimizin işlerini de kolaylaştıracaktır" dedi.

Vali Şahin, Manavgat Kaymakamı Adil Karataş'a dönerek "Korkmayın parasını ben vereceğim. Acilen taktırın" dedi.