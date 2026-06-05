Tekirdağ Valisi Soytürk, Şarköy'deki sahipsiz hayvan doğal yaşam alanını inceledi - Son Dakika
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Tekirdağ Valisi Soytürk, Şarköy'deki sahipsiz hayvan doğal yaşam alanını inceledi

Tekirdağ Valisi Soytürk, Şarköy\'deki sahipsiz hayvan doğal yaşam alanını inceledi
05.06.2026 11:20  Güncelleme: 11:23
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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Şarköy ilçesinde tamamlanan Sahipsiz Hayvan Doğal Yaşam Alanı'nda incelemelerde bulundu, hayvanların bakım ve barınma koşullarını değerlendirdi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Şarköy ilçesinde yapımı tamamlanan Sahipsiz Hayvan Doğal Yaşam Alanı'nda incelemelerde bulundu.

Şarköy Belediyesi tarafından, sahipsiz sokak hayvanlarının güvenli, sağlıklı ve doğal ortamlarına uygun şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla hayata geçirilen Sahipsiz Hayvan Doğal Yaşam Alanı'nı ziyaret eden Vali Soytürk, alanda yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Doğal yaşam alanını dolaşarak incelemelerde bulunan Soytürk, hayvanların bakım, beslenme ve barınma şartlarını yerinde değerlendirirken, sahipsiz hayvanların korunmasına yönelik gerçekleştirilen projelerin önemine dikkat çekti. Alandaki mevcut kapasite, bakım hizmetleri ve ilerleyen süreçte yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi alan Soytürk, hayvan refahının artırılmasına yönelik yapılan yatırımların önem taşıdığını ifade etti.

Vali Soytürk'e ziyaret sırasında Vali Yardımcısı ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Başkanı Kaan Peker, Vali Yardımcısı Mustafa Çek, Vali Yardımcısı Vekili Gürbüz Saltaş, ilçe kaymakamları ile Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var eşlik etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Tekirdağ, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Tekirdağ Valisi Soytürk, Şarköy'deki sahipsiz hayvan doğal yaşam alanını inceledi - Son Dakika

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