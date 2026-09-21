Vali Taşolar sahaya indi: Eline fırça ve faraş alıp şehri temizledi

Iğdır'da temiz ve düzenli bir kent kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan çevre temizliği çalışmasının startını Vali M. Fırat Taşolar verdi. Sabahın erken saatlerinde sahaya inen Vali Taşolar, eline fırça ve faraş alarak temizlik çalışmalarına bizzat katıldı. Taşolar, bir çöp kovasının altında biriken kiri ise bıçakla sıyırarak temizledi.

Iğdır Valiliği koordinasyonunda kent genelinde her gün sürdürülecek çevre temizliği çalışmaları kapsamında, kamu kurumları ve ilgili paydaşlar eş zamanlı olarak kendi sorumluluk alanlarında temizlik yapacak. Vali Taşolar'ın katılımıyla gerçekleştirilen ana program ise bugün saat 08.15'te Iğdır Valiliği önünde başladı. Çalışmalar kapsamında Dilucu Şehitleri Parkı, Emek Parkı, Millet Bahçesi ve İbrahim Bozyel Parkı olmak üzere 4 ana park ve yeşil alanın yanı sıra 15 ana cadde ve bulvar, 110 ara sokak, okul çevreleri, Soykırım Anıt ve Müzesi ile Mehmet Çavuş Şehitlik Anıtı ve kamu kurumlarının çevrelerinde temizlik yapıldı. Kent genelinde yaklaşık 1 milyon 75 bin metrekarelik alanda, cadde ve sokak güzergahları dahil toplam 48 kilometrelik temizlik ağı oluşturuldu. Çalışmalara katılan Vali Taşolar, yalnızca talimat vermekle kalmayıp eline aldığı temizlik ekipmanlarıyla sahada çalışma yürüttü. Taşolar'ın özellikle bir çöp kovasının altında biriken ve zamanla sertleşen kiri bıçak yardımıyla tek tek sıyırarak temizlemesi dikkat çekti.