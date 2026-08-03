Vali Taşyapan Cilo Sat Gölleri'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Taşyapan Cilo Sat Gölleri'ni Ziyaret Etti

Vali Taşyapan Cilo Sat Gölleri\'ni Ziyaret Etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari Valisi Taşyapan, Cilo Sat Gölleri'nin doğal güzelliklerini ve turizm potansiyelini inceledi.

Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, Türkiye'nin önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Cilo Sat Gölleri bölgesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Yaz mevsimine rağmen zirvelerindeki kar örtüsüyle ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunan Cilo Sat Gölleri'ni gezen Vali Taşyapan, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. İncelemeler sırasında bölgenin doğal yapısı, turizm potansiyeli ve devam eden çalışmalar değerlendirildi. Vali Taşyapan, Cilo Sat Gölleri'nin sahip olduğu eşsiz doğasıyla Hakkari'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu belirterek, bölgenin korunması ve tanıtılması için yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti. Doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği Cilo Sat Gölleri, yaz aylarında dahi erimeyen kar örtüsü, buzul gölleri ve etkileyici manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Kaynak: İHA

Hakkari Valiliği, Turizm, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Vali Taşyapan Cilo Sat Gölleri'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Endonezya’da feribot yangını: 5 ölü, 41 kayıp Endonezya’da feribot yangını: 5 ölü, 41 kayıp
Bülent Arınç’tan Davutoğlu’nun partisini kapatmasına dikkat çeken yorum Bülent Arınç'tan Davutoğlu'nun partisini kapatmasına dikkat çeken yorum
Cizre’de termometre 49 dereceyi gösterdi, caddeler boş kaldı Cizre’de termometre 49 dereceyi gösterdi, caddeler boş kaldı
Göç dalgası faciaya dönüştü: Ölü sayısı açıklandı Göç dalgası faciaya dönüştü: Ölü sayısı açıklandı
Şarkıcı Zara yeniden öğrenci oldu: Okuduğu bölüm herkesi şaşırttı Şarkıcı Zara yeniden öğrenci oldu: Okuduğu bölüm herkesi şaşırttı
Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz

12:47
Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi
Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi
12:37
Özgür Özel, abdest görüntüleriyle ilgili iddialara sert çıktı: Bundan utanç duyuyorum
Özgür Özel, abdest görüntüleriyle ilgili iddialara sert çıktı: Bundan utanç duyuyorum
11:59
Aziz Yıldırım’dan bir bomba daha Milli yıldız da formayı giyecek
Aziz Yıldırım'dan bir bomba daha! Milli yıldız da formayı giyecek
11:19
Soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök’ten ilk açıklama
Soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök'ten ilk açıklama
11:10
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
10:11
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 12:58:25. #7.13#
SON DAKİKA: Vali Taşyapan Cilo Sat Gölleri'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.