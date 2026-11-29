Şanlıurfa'da sabahın erken saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Valilik, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları dikkatli olmaları ve tedbir almaları yönünde uyardı.

Son günlerde beklenen yağışlar Şanlıurfa'da etkisini göstermeye başladı. Sabahın erken saatlerinde başlayan sağanak yağış, kent genelinde etkisini sürdürüyor.

Hafta boyunca yağışlı havanın etkili olacağına dair tahminlerin ardından Şanlıurfa Valiliği, vatandaşlara yönelik yeni bir meteorolojik uyarı daha yayımlamıştı.

Valiliğin açıklamasında, kuvvetli yağışlarla birlikte su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istenirken, özellikle ani su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.

Şanlıurfa'da sağanak yağışın etkisi sürüyor.