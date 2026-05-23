Van-Bahçesaray Yolu Açılıyor

23.05.2026 09:33
Van'da 5 ay kapalı kalan Bahçesaray yolu, bugün trafiğe açılması bekleniyor.

Van'da yoğun kar yağışı ve çığ riski nedeniyle yaklaşık 5 aydır ulaşıma kapalı bulunan Van-Bahçesaray yolunda mutlu sona yaklaşıldı. Ekiplerin zorlu hava şartları altında sürdürdüğü yoğun çalışmaların ardından yolun bugün yeniden ulaşıma açılması bekleniyor.

Çetin kış şartları ve çığ tehlikesi nedeniyle yaklaşık 5 aydır ulaşıma kapalı olan Van-Bahçesaray kara yolunda yürütülen hummalı çalışmalarda sona gelindi. Bölge halkının adeta dört gözle beklediği müjdeli haber geldi; yol bugün itibarıyla yeniden trafiğe açılması bekleniyor. Kış aylarında düşen çığlar ve dev kar kütleleri sebebiyle can güvenliğini korumak amacıyla kapatılan Bahçesaray yolunda, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111 Şube Şefliği'ne bağlı Görentaş Bakımevi ekipleri, yaklaşık bir aydır zorlu bir mücadele yürütüyordu. Kar kalınlığının yer yer 3 ila 6 metreyi aştığı 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde görev yapan karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdü. Zaman zaman etkili olan sis, tipi ve çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına ara vermeyen ekipler, yolun açılması için büyük çaba sarf etti.

"Yolun araç trafiğine açılması çığ komisyonunun incelemelerinden sonra belirlenecek"

Bugün yoldaki karlar temizlenerek ulaşıma açılacak. Afet ve Acil Durum AFAD)Van İl Müdürlüğü koordinesinde teknik personelle oluşturulan "Çığ Tehlikesini Belirleme ve İzleme Komisyonu" üyeleri, bugün bölgeye giderek riskli alanlarda ölçümler yapacak. Yapılacak ölçümler değerlendirildikten sonra yolun araç trafiğine açılması kararlaştırılacak. - VAN

