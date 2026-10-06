Van-Bahçesaray yolunda Karabet Geçidi'nde kar ve sis etkili oluyor, hız uyarısı var - Son Dakika
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Van-Bahçesaray yolunda Karabet Geçidi'nde kar ve sis etkili oluyor, hız uyarısı var

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Van-Bahçesaray yolunda Karabet Geçidi\'nde kar ve sis etkili oluyor, hız uyarısı var
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Van-Bahçesaray yolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağışı başladı, yoğun sis etkili oluyor. Görüş mesafesi yer yer azalırken sürücülerden özellikle geçitten geçerken hızlarını düşürmeleri istendi.

Van-Bahçesaray yolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde sis ve kar yağışı etkili oluyor.

Van'ın Bahçesaray ilçesine ulaşımın sağlandığı güzergahın yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kar yağışı başladı. Kar yağışıyla birlikte bölgede yoğun sis de etkili olurken, görüş mesafesi yer yer azaldı. Sürücülerin zorlu hava şartlarına karşı dikkatli olması ve özellikle Karabet Geçidi'nden geçerken hızlarını düşürmeleri istendi.

Kaynak: İHA
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