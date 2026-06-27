Van'da Büyüleyici Şişkin Ay Manzarası - Son Dakika
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Van'da Büyüleyici Şişkin Ay Manzarası

27.06.2026 10:06
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Dolunay evresine yaklaşan ay, Van semalarında görsel şölen sundu. Van Gölü'nde etkileyici görüntüler oluşturdu.

Van'da dolunay evresine yaklaşan ayın gökyüzündeki büyüleyici görüntüsü izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Van Gölü'nün eşsiz manzarasıyla birleşen "şişkin ay", fotoğraf tutkunlarına adeta görsel bir şölen sundu. Van semalarında dolunay öncesi görülen şişkin ay, akşam saatlerinde gökyüzünü aydınlatarak izleyenlere görsel şölen sundu. Havanın açık olmasıyla birlikte belirgin şekilde yükselen ay, özellikle Van Gölü kıyıları ve yüksek kesimlerde etkileyici manzaralar oluşturdu. Dolunaydan iki gün önce en etkileyici evrelerinden birini yaşayan şişkin ay, Van'ın doğal güzellikleriyle birleşerek kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Van'da Büyüleyici Şişkin Ay Manzarası - Son Dakika

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