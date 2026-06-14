Van'da Çifte Gökkuşağı Görsel Şölen Yarattı - Son Dakika
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Van'da Çifte Gökkuşağı Görsel Şölen Yarattı

Van\'da Çifte Gökkuşağı Görsel Şölen Yarattı
14.06.2026 18:30
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Yağmurun ardından görülen çifte gökkuşağı, Van'da vatandaşları etkiledi ve sosyal medyada ilgi gördü.

Van'da etkili olan yağışın ardından gökyüzünde beliren çifte gökkuşağı, vatandaşlara görsel şölen sundu.

Gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüren yağmurun ardından güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte gökyüzünde çifte gökkuşağı oluştu. Van semalarını süsleyen renk cümbüşü, kısa süre içerisinde vatandaşların ilgisini çekti. Özellikle yüksek kesimlerden ve açık alanlardan net şekilde görülebilen çift gökkuşağı, cep telefonu ve fotoğraf makineleriyle görüntülendi. Kentin farklı noktalarında ortaya çıkan manzara, sosyal medyada da yoğun ilgi gördü. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Van'da Çifte Gökkuşağı Görsel Şölen Yarattı - Son Dakika

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