Van\'da Gökyüzünde Görsel Şölen

Van'da dün akşam saatlerinde gökyüzünde beliren hilal ay ile Venüs bulutların arasından süzülerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Van'da dün akşam saatlerinde gökyüzünde meydana gelen doğa olayı, izleyenlere adeta bir görsel şölen sundu. Gökyüzünün en parlak iki nesnesi olan Hilal şeklindeki ay ve Venüs gezegeni, bulutların arasında yan yana gelerek muazzam bir manzara oluşturdu. Zaman zaman bulutların arasına girip çıkan hilal ay ve Venüs, ortaya etkileyici görüntüler çıkardı. Gökyüzünde oluşan bu doğal tablo, fotoğraf tutkunları ve doğaseverler tarafından ilgiyle takip edildi. Van'ın temiz havası ve geniş ufuk çizgisi sayesinde net şekilde gözlemlenen gök olayı, kentte seyir zevki yüksek manzaralar sundu. Bulutların oluşturduğu farklı desenler arasında parlayan hilal ve Venüs, izleyenlere adeta görsel şölen yaşattı. - VAN