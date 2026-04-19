Van\'da İki Farklı İklim

Van'ın Bahçesaray ilçesinde doğa, aynı gün içinde iki farklı yüzünü gösterdi. Karla örtülü dağlar kış mevsimini andırırken, mahallelerde sağanak yağış sele neden oldu.

Dün akşamdan buyana etki olan sağanak yağmurla birlikte derelerin taşması sonucu Çatbayır Mahallesi'ndeki sokaklar ve bazı evler su altına kalırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar, iş makinesinin de yardımı ile evlerini sokakları basan sel sularının yönünü değiştirmeye çalıyor. - VAN