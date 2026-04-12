Van'da Kar ve Sis Ulaşımı Kötüleştirdi - Son Dakika
Van'da Kar ve Sis Ulaşımı Kötüleştirdi

12.04.2026 16:01
Van'da kar yağışı ve sis nedeniyle 50 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, yol açma çalışmaları sürüyor.

Van'da öğlen saatlerinde etkili olan kar yağışı ve sis 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'de trafiği olumsuz yönde etkilerken, 50 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Şehir merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve belli aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini sise bıraktı. Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin yaklaşık 30 metreye düşmesiyle sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak seyretti.

"Van'da 50 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı"

Şehir merkezinde karla karışık yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte Bahçesaray'da 1, Başkale'de 2, Erciş'te 1, Gevaş'ta 3, Gürpınar'da 41 ve Saray'da 2 olmak üzere toplam 50 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yoğun bir çalışma sonucu kapanan yerleşim yerinin yolunu açmak üzere çalışmalar devam ediyor. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ulaşım, Çevre, Van, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 16:37:40. #7.13#
