Van'da Kar Yağışı 93 Yerleşim Yerini Kapattı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 93 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da nisan ayında etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ile birlikte Bahçesaray'da 14, Başkale'de 9, Çatak'ta 21, Erciş'te 9, Gevaş'ta 4, Gürpınar'da 28, Muradiye'de 7 ve Tuşba ilçesinde ise 1 olmak üzere toplam 93 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olmasının beklendiği belirtilerek, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta, zaman zaman sert rüzgar şeklinde (20-40 km/sa) esmesi beklenmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - VAN