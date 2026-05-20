Van'da Nadir Doğa Olayı: Hilal Ay, Venüs ve Jüpiter Yakınlaşıyor

20.05.2026 09:21
Van'da hilal şeklinde Ay, Venüs ve Jüpiter'in gökyüzündeki nadir yakınlaşması görsel şölen sundu.

Van semalarında nadir görülen muazzam bir doğa olayına tanıklık edildi. Hilal şeklindeki Ay, gökyüzünün en parlak iki gezegeni Venüs ve Jüpiter ile aynı hizaya gelerek adeta görsel bir şölen sundu.

Van'da akşam saatlerinde gökyüzünde oluşan hilal ay, Venüs ve Jüpiter yakınlaşması izleyenlere adeta görsel şölen sundu. Şehrin farklı noktalarından net şekilde görülebilen gökyüzü olayını vatandaşlar cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntüledi. Batı ufkunda beliren ince hilal ayın hemen yanında parlayan Venüs ve Jüpiter, gökyüzünde dikkat çekici bir manzara oluşturdu. Özellikle gün batımının ardından ortaya çıkan görüntü, kartpostallık kareler ortaya çıkardı. Gökyüzü meraklıları ve fotoğraf tutkunları bu nadir yakınlaşmayı kaçırmamak için yüksek kesimlere akın ederken, oluşan manzara sosyal medyada da yoğun ilgi gördü. - VAN

Kaynak: İHA

