Van'da şimşekler karanlık geceyi aydınlattı, ortaya görsel şölen çıktı - Son Dakika
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Van'da şimşekler karanlık geceyi aydınlattı, ortaya görsel şölen çıktı

Van\'da şimşekler karanlık geceyi aydınlattı, ortaya görsel şölen çıktı
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Van'da dün gece etkili olan yağışla birlikte gökyüzünde art arda çakan şimşekler, kent silüeti ve Van Gölü manzarasıyla birlikte görsel bir şölen oluşturdu. Yağışın etkisini artırdığı saatlerde vatandaşlar ve fotoğraf tutkunları, bu eşsiz anları kamerayla ölümsüzleştirdi.

Van'da dün gece etkili olan yağışla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlatırken ortaya görsel şölen çıktı.

Kentte gece saatlerinde başlayan yağmur, zaman zaman etkisini artırdı. Yağışın yanı sıra gökyüzünde etkili olan şimşekler, karanlık geceyi aydınlattı. Van semalarında art arda çakan şimşekler, kent silüeti ve Van Gölü manzarasıyla birlikte güzel görüntüler oluşturdu. Geceyi fotoğraflamak isteyen vatandaşlar ve fotoğraf tutkunları, şimşeklerin oluşturduğu görsel şöleni görüntüledi. Yağmurla birlikte gökyüzünde yaşanan hareketlilik, Van'da gecenin farklı bir atmosferde geçmesine neden oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Van'da şimşekler karanlık geceyi aydınlattı, ortaya görsel şölen çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da şimşekler karanlık geceyi aydınlattı, ortaya görsel şölen çıktı - Son Dakika
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