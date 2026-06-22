Van'da Yaz Gündönümü Coşkusu - Son Dakika
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Van'da Yaz Gündönümü Coşkusu

Van\'da Yaz Gündönümü Coşkusu
22.06.2026 00:52
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21 Haziran'da Van, uzun gündüzde muhteşem gün doğumu ve batımı manzaralarıyla görsel şölen sundu.

Kuzey yarım kürede yılın en uzun gündüzünün yaşandığı '21 Haziran yaz gündönümü', Van'da kelimenin tam anlamıyla bir görsel şölene dönüştü. Kendine has coğrafyası, yüksek rakımı ve gökyüzünün berraklığıyla bilinen Van, bugün güneşi en uzun süre ağırlayan kentlerden biri olurken, şafak vakti ve gün batımında ortaya çıkan manzaralar izleyenleri etkiledi.

21 Haziran 2026 tarihinde yaşanan yaz gündönümü nedeniyle yılın en uzun günü Van'da eşsiz manzaralara sahne oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte doğu ufkunda yükselen güneş, gün boyunca gökyüzünde izlediği uzun yolculuğuyla doğaseverlere ve fotoğraf tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı. Van semalarında gün doğumuyla başlayan görsel şölen, güneşin yükselerek gökyüzünü aydınlatmasıyla devam etti. Özellikle Van Gölü kıyıları ve yüksek rakımlı bölgelerde oluşan ışık oyunları, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Gün boyunca etkisini sürdüren güneş, yaz mevsiminin tüm sıcaklığını ve canlılığını hissettirdi. Akşam saatlerinde ise batı ufkunda yavaş yavaş kaybolan güneş, kızıl ve turuncu tonların hakim olduğu muhteşem bir gün batımına sahne oldu. Güneşin Van Gölü üzerinde bıraktığı yansımalar izleyenleri etkilerken, gökyüzünde oluşan renk cümbüşü fotoğraf karelerine yansıdı. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Van'da Yaz Gündönümü Coşkusu - Son Dakika

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